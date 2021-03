Piazza Plebiscito, Bassolino: "Cosa si aspetta per rimettere le catene e chiudere al traffico?"

Piazza Plebiscito è uno dei luoghi del cuore di Antonio Bassolino e simbolo della sua esperienza alla guida della città negli anni '90.

L'ex Governatore e candidato a sindaco di Napoli per le Comunali 2021 ha pubblicato un post sui social per invocare il ripristino delle catene in piazza per chiudere al traffico di veicoli.

"Perché ancora non si rimettono le catene per chiudere al traffico di veicoli Piazza del Plebiscito? Che cosa si aspetta?", scrive Bassolino.