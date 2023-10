Bassolino contro Manfredi: "In due anni da sindaco nessun cambiamento"

Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli, oggi consigliere comunale di opposizione, commenta i "due anni" da sindaco di Gaetano Manfredi, "Sono passati due anni dall’elezione di Manfredi ma non si avverte un visibile cambiamento. È soprattutto sui problemi concreti della vita quotidiana che il giudizio di tanti cittadini è giustamente critico.

Sindaco e Giunta avrebbero dovuto, dovrebbero presentare (come già era giusto fare dopo i 100 giorni e dopo il primo anno) un vero bilancio dell’attività svolta: le cose fatte, le cose non fatte e perché. Su questa base, poi, aprire un largo confronto in tutti i quartieri. Senza la partecipazione, la condivisione, il protagonismo di molte persone non si costruisce una prospettiva vera. Forza!", ha scritto sui social.