L'ex sindaco Bassolino: "Napoli è senza maggioranza e senza opposizione"

"Napoli è da tempo senza maggioranza e senza opposizione": lo scrive l'ex sindaco Antonio Bassolino. "[La città] è senza una maggioranza vera e reale in grado di farsi carico della vita quotidiana (manutenzione di strade e di parchi, trasporto pubblico, servizi sociali e civili). È senza una vera e seria opposizione capace di confliggere quando è necessario e di fare il suo dovere civile a favore di 130 maestre di sostegno e 18 educatori per asili nido. Lo stesso consiglio comunale sopravvive come sospeso in aria, lontano dalla realtà. È proprio dalle sofferenze sociali e civili che si deve dunque partire per ridare senso alla politica, per ricostruire una prospettiva e un comune senso di appartenenza", ha concluso l'ex sindaco di Napoli.

