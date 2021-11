Bassolino: "Emozionato nel tornare nella Sala dei Baroni. Darò due mani per cose utili per Napoli"

"Provo sinceramente una certa emozione nel tornare in quella Sala dei Baroni. Io intendo fare il consigliere a Napoli con tutta la serietà che è dovuta”. Così Antonio Bassolino, ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Barba&Capelli", ha parlato del suo ritorno in Consiglio Comunale a Napoli, che venerdì 12 novembre si riunirà per la prima seduta del nuovo corso.

“Domani si eleggono il Presidente del Consiglio Comunale e i vice-presidenti, poi ci sono vari punti all’ordine del giorno e le dichiarazioni programmatiche del sindaco. Mi siederò in un banco come un consigliere di opposizione che vuole fare opposizione responsabile. Darò due mani quando vedrò cose utili per Napoli. Opposizione ferma quando vedrò scelte che secondo me non vanno bene. A sinistra sono sempre stato, a sinistra in tempi moderni rinnovandomi voglio stare”, ha aggiunto l'ex sindaco di Napoli.