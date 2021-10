Comunali Napoli 2021, Bassolino: "Astensionismo primo partito. Farò la mia parte da consigliere di opposizione"

"Ringrazio i cittadini che hanno votato e chi si è impegnato per la mia battaglia elettorale, sapendo che era in salita. Il risultato a Napoli sembra chiaro. Preoccupante è il dato sull'astensionismo in tutte le grandi città italiane. Io ho parlato più volte di questo partito dell'astensionismo, che è nettamente il primo partito, a Napoli e altrove. E' un tema che secondo me deve essere affrontato da tutti, facendo ognuno la propria parte. Ognuno voti per chi vuole, la partecipazione è un bene". Così il candidato sindaco Antonio Bassolino ha commentato con i giornalisti presenti il risultato delle Elezioni Comunali 2021 a Napoli.

"Per quel che mi riguarda faremo sentire la nostra voce in città ed in Consiglio Comunale, sempre in difesa di Napoli. Faremo opposizione con serietà nell'interesse della città. Farò scrupolosamente il mio lavoro in Consiglio Comunale. Io so fare il sindaco e l'opposizione. In passato ho fatto il sindaco, ora farò il consigliere d'opposizione. Io sono un uomo di sinistra e delle istituzioni, indipendente. A me interessa che si facciano cose utili per la città di Napoli. Ora ognuno deve fare la propria parte. La maggioranza deve dimostrare di essere una vera maggioranza, l'opposizione deve fare la vera opposizione e il sindaco deve fare bene il sindaco. Faccio i miei auguri a Gaetano Manfredi di buon lavoro", ha aggiunto l'ex Presidente della Regione Campania.

Bassolino ha poi provato a spiegare numericamente il motivo del successo così schiacciante di Gaetano Manfredi: "Quella di Manfredi era un'alleanza molto larga e anche questo ha influito. Dopo la bocciatura di alcune liste di Maresca si è alzata la percentuale di Manfredi, consentendogli la vittoria al primo turno".