Bassolino: "L'amministrazione comunale di Napoli si dia una scossa. Non c’è lo scatto che serve"

"Il Comune di Napoli deve darsi una scossa, mi sarei aspettato uno scatto in più. Quando nasce un’amministrazione nuova sono molto importanti i primi 100 giorni perchè danno il segno di quello che viene dopo. Siamo a 70 giorni dal voto ed è difficile vedere lo scatto che serve per risolvere i problemi che toccano i cittadini ogni giorno". Così l'ex Presidente della Regione Campania ed attuale consigliere comunale di Napoli Antonio Bassolino, parlando ai microfoni di Barba&Capelli in onda su Radio Crc, ha parlato dei primi due mesi di lavoro di Giunta Manfredi.

"Quello che è successo al Vomero con le luminarie - ha aggiunto l'ex sindaco di Napoli - è indice di un problema più generale che riguarda tanti altri quartieri su tante altre vicende e cioè collaborazione. Come è possibile che non ci si parli tra istituzioni? E proprio sulle piccole cose che si devono costruire le condizioni per affrontare quelle più impegnative. Più ci si concentra sulla vita quotidiana più si affrontano le disuguaglianze esistenti ed è solo allora che lavoriamo bene sul Pnrr che deve guardare al futuro della città, ma il futuro si costruisce dal presente".