Comunali 2021, Bassolino torna in campo? Una sua frase lascia immaginare la candidatura

Antonio Bassolino non si è mai fermato. Da quando la sua ultima esperienza politica è finita, l'ex sindaco di Napoli e Governatore campano si è cimentato in numerose attività, e tra queste la gestione di un profilo facebook molto aggiornato. Dalla sua bacheca virtuale Bassolino bacchetta spesso l'attuale sindaco de Magistris, ma nulla lasciava - finora - presupporre un suo ritorno in campo. Già sponsorizzato dal 'compagno' Bertinotti, ora Bassolino - che sa di poter contare ancora su una folta schiera di 'nostalgici' - ha preso la palla al balzo e, come per tastare l'elettorato, ha raccontato un curioso aneddoto che si chiude con uno slogan. Uno slogan che sembra - ma siamo nel campo delle suggestioni - preludio all'annuncio della sua candidatura per le prossime elezioni comunali che si terranno in primavera.

"Abbiamo bisogno di voi e guardate come stiamo combinati, mi dice l’acquafrescaio con i suoi familiari in una strada tra le più belle e più dissestate della città. Anch’io ho bisogno di voi e vedremo assieme tutto quello che possiamo e dobbiamo fare per la nostra Napoli, rispondo", scrive Bassolino.