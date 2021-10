Giunta Manfredi, sempre più concreta l'ipotesi Pier Paolo Baretta assessore al Bilancio

Pare possa essere Pier Paolo Baretta l'assessore al Bilancio della giunta di Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli.

Una poltrona tra le più scomode di Palazzo San Giacomo visto lo stato delle casse comunali, che l'ex sottosegretario all'Economia del governo Conte Bis occuperebbe come tecnico, pur avendo un recente passato nel Pd. Veneziano, 72 anni, Baretta è stato infatti parlamentare Pd per dieci anni e poi sottosegretario. Lo scorso anno è stato candidato della coalizione Pd-centrosinistra a sindaco di Venezia, ma è stato sconfitto al primo turno dal candidato di centrodestra.

Il sindaco Manfredi è in contatto con i partiti per chiudere la giunta al più presto. Le trattative in corso vedrebbero quindi i dem con due assessori in giunta, di cui uno dovrebbe essere Teresa Armato. Non ci sarà invece salvo sorprese Marco Sarracino, che ha deciso di restare alla guida del Pd napoletano.

"La Giunta sarà annunciata a breve. Oggi stesso? No, a breve" erano state nel pomeriggio di oggi le parole dell'ex rettore della Federico II, che ha voluto precisare: "Non ci sono divisioni interne".