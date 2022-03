De Luca: "Pronti a ospitare i bambini ucraini al Santobono"

"Due giorni fa ho parlato con il console ucraino a Napoli e, oltre ad esprimere la solidarietà, abbiamo messo a disposizione le cose credo più utili e urgenti per loro in questo momento, cioè le strutture sanitarie". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"Abbiamo offerto in particolare la disponibilità ad ospitare bambini che dovessero avere problemi sanitari nel Santobono e negli altri ospedali pediatrici che abbiamo in Campania, e abbiamo messo a disposizione le strutture per l'offerta di medicinali, sempre per gli ospedali dell'Ucraina", ha aggiunto De Luca.