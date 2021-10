Caos ballottaggio ad Afragola: il Pd non sosterrà nessuno

"In vista del ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre ad Afragola il Partito democratico ha deciso di non sostenere alcun candidato". Lo annuncia il Pd di Napoli in una nota. "La storia politica e identitaria, il nostro progetto di città, la vivibilità e il futuro che intendevamo restituire ad Afragola e ai suoi abitanti - si legge - risultano essere totalmente incompatibili alle candidature di Pannone e Giustino. Lo dobbiamo a quanti ci hanno dato fiducia e ci hanno scelti. Si tratta di una scelta coraggiosa che, ne siamo convinti, nel tempo verrà capita e apprezzata dalla gran parte degli afragolesi".