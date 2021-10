Amministrative 2021, quattro comuni al ballottaggio in provincia di Napoli

Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in quattro comuni nel napoletano per il turno di ballottaggio delle Amminstrative 2021. Afragola, Melito, Vico Equense e Volla si recano alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

Ad Afragola la sfida è tutta interna al centrodestra tra Antonio Pannone, candidato di Fratelli d'Italia e di alcune liste civiche, e Gennaro Giustino, sostenuto da Forza Italia e da liste civiche.

A Melito il ballottaggio è tra il candidato del centrodestra Luciano Mottola e la candidata della coalizione di centrosinistra Dominique Pellecchia. A Vico Equense la sfida sarà tra Giuseppe Aiello, candidato sostenuto da Fratelli d'Italia, Udc e tre liste civiche, e Maurizio Cinque, sostenuto dal M5S e da cinque liste civiche.

A Volla, infine, si sfideranno Ivan Aprea, sostenuto da tre liste civiche (Intesa per Volla, Siamo Volla e Terra e Vita) e il candidato del Pd, Movimento 5 Stelle e della civica Free Volla Giuliano Di Costanzo.

Lo spoglio prenderà il via subito dopo la chiusura delle votazioni.