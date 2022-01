Bagnoli, Civitillo: "Con De Luca vero commissario spiaggia pubblica e parco sono a rischio"

C'è fermento tra i comitati civici a Bagnoli per gli ultimi sviluppi in fatto di riqualificazione. Dopo le polemiche per la struttura commissariale nominata da Manfredi – secondo i comitati e l'opposizione con molte figure non qualificate per la carica che andranno a ricoprire – adesso l'indice è puntato verso lo stravolgimento dei precedenti piani che pare stia meditando la Regione.

Diego Civitillo, ex presidente della X Municipalità di Bagnoli e Fuorigrotta, ha pubblicato sui social una delle interpretazioni che i comitati civici e le associazioni danno dell'attuale “cambio di rotta”.

“Il cambiamento radicale di gestione della riqualificazione dell'area Sin Bagnoli Coroglio si evidenzia dalle piccole cose, cui disattenti osservatori possono dare poco peso”, spiega Civitillo.

“Negli ultimi anni abbiamo promosso e praticato pre-cabine di Regia con il territorio. Ministri, commissari e tecnici incontravano Municipalità e realtà del territorio per condividere, prima della Cabina di Regia, quelle che erano le proposte 'dal basso' – prosegue – Oggi la pre cabina di regia si tiene tra assessori, notabili ed alti papaveri, con la benedizione salernitana, pianificando varianti che mai hanno attraversato il dibattito territoriale. Mai ne abbiamo discusso sul territorio, né tantomeno qualcuno ha promosso percorsi partecipati a tal fine”.

“Un processo urbanistico e politico inaccettabile, che nasconde la tutela di interessi particolari. Quel che preoccupa è la ridiscussione di una serie di 'valori' nati dagli anni di lotta sul territorio. Il Parco Urbano nato dalla visione post industriale di Vezio De Lucia al fine di risarcire i cittadini napoletani dello scempio di un secolo di inquinamento e fortemente voluta da cittadini, associazioni e comitati. La spiaggia pubblica, nata da una mobilitazione straordinaria di cittadini - oltre 12 mila firme raccolte dalla campagna 'Una Spiaggia per Tutti' nel 2012 e tradotta in delibera dal Consiglio Comunale. Rischiamo di fare 1000 passi indietro, di ritrovarci una novella Crescent sulla colmata in nome del binomio appalti&cemento molto caro al ras di Salerno, vero Commissario di Bagnoli”, conclude Civitillo.