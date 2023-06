"Destinare le risorse non utilizzate del PNRR per completare la riqualificazione di Bagnoli"

“Come Partito Democratico, abbiamo presentato un ordine del giorno da discutere al prossimo Consiglio comunale, che impegna il sindaco Gaetano Manfredi ad avviare con urgenza un’interlocuzione con il Governo per modificare la legge in materia di impiego delle risorse del PNRR non utilizzate, per trasferire le stesse nel Programma di risanamento e rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-Coroglio, e per tutti i Siti di Interesse Nazionale ricadenti nel perimetro comunale. Tale indicazione nasce come risposta al significativo incremento di costo per gli interventi di bonifica, pari a 232 milioni evidenziato in una nota recente di Invitalia, trasmessa a Manfredi, in qualità di Commissario straordinario per la bonifica e rigenerazione dell'area Bagnoli-Coroglio. L’insufficiente copertura finanziaria rischia di paralizzare l’opera di riqualificazione così difficilmente ripresa, rendendo impraticabile anche la strada di risanamento a mare". E' quanto afferma in una nota Enza Amato, presidente del Consiglio Comunale di Napoli.

"Se è vero che ci sono ritardi nella spesa e c’è il rischio di perdere i fondi del Pnrr, perché non utilizzarli per i necessari interventi di bonifica e riqualificazione dell’area, visto che si tratta di progetti già esistenti e immediatamente cantierabili? Con le risorse del Pnrr, si riuscirebbero a completare le opere nei tempi previsti dal cronoprogramma e restituire alla popolazione il Parco dello Sport, uno specchio d’acqua fruibile e balneabile e un territorio vivibile, anche in vista del nuovo piano di insediamento abitativo", conclude la presidente Amato.