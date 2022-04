Manfredi: “Bagnoli è una sfida importantissima”

"Bagnoli è una sfida importantissima, rappresenta un'area industriale che però è forse uno dei luoghi più belli della città. La capacità di riuscire a trasformare quei luoghi mettendo insieme innovazione, turismo e recupero ambientale è una sfida molto ambiziosa. Purtroppo veniamo da 30 anni di mancata trasformazione, molto dolorosa per la città, e credo sia arrivato il momento di fare in modo che questa trasformazione si realizzi".

Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, commissario di governo per il Sin di Bagnoli-Coroglio, intervenuto al roadshow di Cassa Depositi e Prestiti al Museo di Capodimonte e all'indomani della conclusione del processo sulla bonifica di Bagnoli, con l'assoluzione "perché il fatto non sussiste" per i 5 imputati. "Abbiamo la necessità di attrarre capitali e idee perché solo così riusciremo a trasformare quel luogo", ha aggiunto Manfredi.