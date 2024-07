Bagnoli, De Luca: "Meloni non dice la verità. I soldi sono i nostri"

"Sui soldi per Bagnoli Giorgia Meloni non dice la verità". Vincenzo De Luca ha vissuto la giornata del patto per Bagnoli un po' in disparte. Per un giorno, ha lasciato il palco alla premier Giorgia Meloni e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che hanno siglato l'accordo per garantire alla bonifica e ricostruzione del quartiere un finanziamento da 1,2 miliardi di euro. Soldi, ha precisato la presidente del Consiglio, garantiti dal governo. Affermazioni che non sono piaciute al governatore che, una volta finita la cerimonia, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

"Non è corretto affermare che i soldi li abbia messi il governo. Questo perché 1,2 miliardi sono stati presi dal fondo di coesione e sviluppo assegnato alla Regione Campania. Il 3 agosto 2023, il Cipes ha attribuito alla Campania 5,9 miliardi ed è da lì che arrivano i soldi per Bagnoli. Il governo ha nella sua disponibilità 13 miliardi di fondi di coesione, ma non ha messo neanche un euro. Adesso, oltre al patto di oggi, si firmi anche l'accordo per la spesa dei fondi di coesione, così da garantire la sopravvivenza di progetti ed eventi. Non manca più nulla di quanto il ministro Raffaele Fitto ci ha chiesto, quindi ci aspettiamo che l'accordo arrivi quanto prima".