Bagnoli, il Governo adotterà il "modello Genova": al prossimo sindaco di Napoli il ruolo di Commissario

L'annuncio del Presidente del Consiglio Draghi in conferenza stampa: "I napoletani attendono la bonifica da 30 anni". Il Ministro per il Sud Carfagna: "È un modo per responsabilizzare maggiormente l’amministrazione napoletana"

Il Governo adotterà per Bagnoli il "modello Genova", attribuendo al prossimo sindaco di Napoli il ruolo di Commissario della bonifica. E' quanto annunciato quest'oggi in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Per quanto riguarda la bonifica dell'area di Bagnoli a Napoli, il Consiglio dei Ministri ha deciso di attribuire la funzione di Commissario al sindaco, qualche che egli o ella sia, in modo tale da superare alcune delle criticità che ci sono state negli anni passati circa il governo del processo di bonifica. E' una storia lunghissima, i napoletani stanno aspettando questa bonifica da 30 anni e speriamo di far bene, almeno migliorando la governance", ha spiegato il Premier.

"Il Governo adotterà per Bagnoli il 'modello Genova', attribuendo al prossimo sindaco il ruolo di Commissario della bonifica e vincolando l'incarico a un cronoprogramma serrato e procedure accelerate, esattamente come previsto per le opere del PNRR". Così la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha spiegato la decisione assunta oggi dal Consiglio dei Ministri e annunciata in conferenza stampa dal presidente Mario Draghi sul futuro di Bagnoli.

"Il presidente Draghi lo ha annunciato oggi perché gli elettori siano consapevoli che la scelta del prossimo sindaco di Napoli coincide con la scelta della persona incaricata di un compito cruciale: risanare dopo 30 anni di inutile attesa una delle più grandi ferite della città. È un modo per responsabilizzare maggiormente l’amministrazione napoletana e per assegnare al futuro primo cittadino poteri e strumenti per accelerare la bonifica e la riqualificazione di un'area dal potenziale immenso", ha concluso la Ministra Carfagna.