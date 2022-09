Bagnoli, domani cabina di regia: è la prima a San Giacomo e l'ultima di Mara Carfagna

Domani mercoledì 7 settembre a palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, si terrà una nuova cabina di regia per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli.

È il primo appuntamento di questo tipo che si tiene nella sede istituzionale della giunta partenopea, e anche l'ultimo che vedrà partecipare un ministro del governo Draghi.

CI saranno la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, e il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli Gaetano Manfredi. L'appuntamento è in programma alle 15:30.

Carfagna - passata da Forza Italia ad Azione di Calenda - in mattinata sarà ad Acerra per una delle tappe di "Sì all'Italia del sì", evento virtuale con collegamenti, oltre che da Acerra da Piombino, Brescia, Meledugno, Tempa Rossa, Ravenna, Genova, Roma.