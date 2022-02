Bagnoli, Manfredi: "La bonifica del mare resta un'incognita"

Su Bagnoli pesa la grande incognita della bonifica del mare. A porre il problema è il sindaco di Npaoli Gaetano Manfredi, ospite della redazione di Napolitoday: "Nessuno si è preoccupato di individuare una copertura finanziaria per questo aspetto. Così come non è chiaro che cosa realizzare in quell'area. C'è il contenitore, il piano urbanistico, ma mancano cenni su cosa materialmente bisognerà fare a Bagnoli".