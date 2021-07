'Azzurri con Manfredi', ex Forza Italia col candidato del centrosinistra nel segno di Mastella

"'Noi Azzurri per Manfredi' è impegnata a sostegno del professor Manfredi sindaco di Napoli ma rappresenta l'idea di un progetto d'area che, a partire dall'elemento della territorialità, vuole assumere un valore identitario nel prosieguo dell'esperienza stessa".

È quanto si legge in una nota di "Azzurri per Napoli", lista a sostegno della candidatura a sindaco di Napoli di Gaetano Manfredi e coordinata da Stanislao Lanzotti, ex coordinatore cittadino di Forza Italia e capogruppo azzurro in Consiglio comunale di Napoli

"In questo ambizioso progetto a trazione popolare e liberale fortemente aperto ad un civismo effettivamente orfano di punti di riferimenti politici - va avanti la nota - l'onorevole Clemente Mastella, per la sua indiscussa storia politica dedicata sul piano nazionale alla valorizzazione delle identità territoriali e locali, rappresenta un prezioso punto di riferimento, di primo piano".

"Insieme confidiamo di aggregare in un contenitore ampio e plurale le migliori energie civiche e politiche da mettere al servizio della nuova comunità amministrativa di Napoli e del Mezzogiorno", conclude la nota.