Scuola, il Ministro Azzolina: "Molte difficoltà con la Campania, De Luca non risponde"

Nuova querelle a distanza tra Lucia Azzolina e Vincenzo De Luca. La Ministra dell'Istruzione, parlando nel corso della trasmissione Rai "Carta Bianca", ha lamentato difficoltà nel collaborare ed interfacciarsi con il Governatore della Campania.

"In questo momento ci vuole la massima collaborazione tra istituzioni a tutti i livelli. Parlo in continuazione con sindaci, presidenti di Regione. Con la Campania ho avuto molte difficoltà. Ho provato a mettermi in contatto con il presidente De Luca, ma non ho ricevuto alcun tipo di risposta", ha spiegato la Ministra Azzolina.