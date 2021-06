Comunali Napoli 2021, Calenda: "Azione sosterrà convintamente Bassolino"

"A Napoli Azione sosterrà convintamente Antonio Bassolino. Dopo il disastro di de Magistris, abbiamo bisogno di persone esperte e capaci. Quello di cui sicuramente invece non abbiamo bisogno è di portare i 5 Stelle al governo della città". Questo l'annuncio di Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, per le elezioni Comunali a Napoli, dove sosterrà la candidatura dell'ex Governatore della Campania Antonio Bassolino.

L'ex Ministro dello Sviluppo Economico si era già espresso nei giorni scorsi sui social contro l'alleanza Pd-5 Stelle nella corsa a Palazzo San Giacomo: "Un giorno mi spiegherete perché il Pd non ha ritenuto indispensabili le primarie a Napoli in vista dell’alleanza con i 5 Stelle e le considera fondamentali a Roma dove ero in campo da sei mesi".

Azione Napoli: "Bassolino incarna a pieno lo spirito di ciò che ci ha spinti ad impegnarci"