De Luca: "Autonomia idrica per la Campania. Dobbiamo muoverci e ce la metteremo tutta"

“Abbiamo deciso di lavorare per l’autonomia idrica della Regione Campania. Dobbiamo prepararci per essere pienamente autonomi, per garantire forniture di acqua per uso potabile, per uso agricolo, per uso industriale, per i servizi. Dobbiamo muoverci, e noi ce la metteremo tutta" Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca annuncia un progetto innovativo di autonomia idrica e realizzazione di una società regionale di gestione delle grandi reti. Il progetto sarà presentato in esclusiva all’interno della fiera di Ecomondo 2023, che si terrà dal 7 al 10 novembre a Rimini.

“L’ambiente diventa materia viva se si lega alla vita delle persone, al lavoro delle persone, all’economia, ma non dobbiamo arrenderci all’idea che la produzione di energia debba essere incompatibile con il rispetto della natura. Senza la transizione ecologica - continua De Luca - siamo morti. Noi guardiamo con fiducia al programma che abbiamo messo in piedi, nella consapevolezza che il tema delle risorse idriche è un tema del futuro”.