"Il Senato approva l'autonomia differenziata nel silenzio dei politici eletti dal Sud"

Con 110 voti favorevoli il Senato ha detto sì all'autonomia differenziata. 64 contrari, 3 astenuti, il ddl si avvia inesorabilmente verso il varo. A favore hanno chiaramente votato i gruppi di maggioranza e anche il gruppo per le Autonomie e la sola senatrice Mariastella Gelmini per Azione mentre il resto dei colleghi si è astenuto. A votare contro Alleanza Verdi Sinistra, Italia viva, Movimento 5 stelle e Partito democratico.

Questione di soldi

La legge interviene pesantemente sulla gestione di 20 materie fino ad oggi di competenza comune Stato/Regioni, tra cui la Sanità pubblica, che passerebbero - su richiesta - integralmente alle Regioni e 3 materie - fondamentali nella vita dei cittadini - di competenza esclusiva dello Stato: istruzione, ambiente, gestione dei beni culturali e organizzazione della giustizia di pace.

L'aspetto con le ricadute più immediate e rilevanti della riforma riguarda la possibilità per le regioni di trattenere parte del gettito fiscale generato sul territorio per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui venga richiesta la gestione integrale: a farlo, ad oggi, sono state le sole 3 regioni più ricche del Paese ovvero Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Sanità per tutti?

L'attribuzione di maggiore autonomia alle Regioni sarà subordinata ai Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (Lep) da rendere in maniera uniforme in tutto il territorio, di cui dovrà essere stabilita la misura minima. Il disegno di legge prevede misure "perequative" ma tutto, nei fatti, dipenderà dai finanziamenti che lo Stato potrà mettere a disposizione delle regioni economicamente più deboli, con evidenti rischi, nella pratica, di ulteriori o più consistenti disparità nel Paese.

Secessione di fatto

Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto, che non l'ha mai mandata a dire, è tranchant: "Quello che ha scelto il governo Meloni è una secessione di fatto, che frantuma l’Italia e infligge un colpo mortale al Sud. E invece nessuna forza politica si è degnata di combattere questa battaglia fino in fondo, nel timore di perdere voti al Nord - accusa Ciarambino - Come è possibile che i rappresentanti del Sud eletti in Parlamento assistano alla divisione del Paese senza muovere un dito o, peggio ancora, si schierino a favore, tradendo il Meridione e l'Italia intera? Il massimo dell'opposizione che ho visto è stata qualche dichiarazione e qualche comunicato stampa, anche da parte di partiti che hanno fatto il pieno di voti al Sud. Davvero troppo poco"

ddl leghista

"Il ddl leghista - dice Ciarambino - impoverirà ancora di più tutto il Sud Italia, relegandolo ulteriormente a fanalino di coda del Paese, con le regioni ricche del Nord che potranno trattenere fino al 90% del proprio gettito fiscale per spenderlo sui propri territori, “stracciando” il patto di solidarietà della nostra Costituzione - aggiunge Ciarambino - Da donna delle istituzioni farò tutto ciò che posso. In particolare mi rivolgo ai giovani, che sono ad oggi i grandi assenti su questo tema, e che invece devono diventare protagonisti di una gigantesca mobilitazione, perché ne va del loro futuro".