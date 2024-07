Autonomia differenziata, Campania prima regione a chiedere referendum |VIDEO

E' la Campania la prima regione a chiedere il referendum abrogativo per la legge sull'autonomia differenziata. Con 36 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, la mozione è passata oggi pomeriggio, 8 luglio, in Consiglio regionale, al termine di un un acceso dibattito in aula che ha visto contrapposto il centro-sinistra, contrario alla legge del Governo Meloni, al centro-destra, Lega in primis, a difendere il provvedimento.

"Abbiamo lanciato un messaggio corretto - ha affermato De Luca - Non solo la richiesta di referendum, ma anche la volontà di dialogo. Vogliamo aprire un dialogo con le forze dinamiche di questo Paese, a condizione che si correggano le condizioni inaccettabili per il Sud. Ci interessa una battaglia contro la penalizzazione del sud ma anche contro la palude burocratica che paralizza l'Italia".

Secondo i detrattori della legge, così come è stata approvata l'Autonomia impoverirebbe il Sud perché permetterebbe alle Regioni più ricche di conservare sul proprio territorio il gettito fiscale, con la possibilità di proporre contratti integrativi a medici, infermieri, docenti che, di fatto, svuoterebbero il Meridione. Dall'altro lato, i sostenitori, affermano che con la legge si raggiungerà una maggiore efficienza, con l'individuazione dei livelli base di servizi, e sarà più semplice individuare le responsabilità degli sprechi.

Per Severino Nappi, consigliere regionale della Lega: "L'Autonomia aiuta il Sud perché si introdurranno i livelli assistenziali, ci sarà la tutela per le Regioni senza autonomia finanziaria e monitoraggio continuo".

Contrarie, invece, le ex 5 Stelle Valeria Ciarambino e Marì Muscarà, oggi nel Gruppo misto: "non è il momento delle divisioni partitiche - afferma la Ciarambino - Chiediamo anche alle forze di Governo del Sud di unirsi per abrogare questa norma che spacca il Paese".

"Mi preoccupa avere un Paese differenziato - sostiene la Muscarà - soprattutto se ciò vuol dire avvantaggiare le Regioni del Nord che terranno per loro il 95 per cento delle tasse. Mi sorprende però che oggi si sveglia anche la sinistra che per anni non ha fatto altro che apparecchiare la tavola a questa legge". Arriva la replica di Mario Casillo (Pd): "Abbiamo sempre sostenuto che vogliamo l'Autonomia, ma non questa che penalizza il Sud. Sono consigliere da 14 anni ma questo è il giorno più importante del mio percorso".

Affinché si proceda con il referendum abrogativo servirà la richiesta di altri quattro consigli regionali, per un totale di cinque, oppure le firme di 500mila cittadini. La battaglia inizia da Napoli.