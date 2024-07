Autonomia differenziata, il Consiglio regionale della Campania vuole chiedere il Referendum abrogativo 

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà lunedì 8 luglio 2024 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 in seduta straordinaria avente ad oggetto: “Iniziative regionali a seguito dell’approvazione definitiva del disegno di legge governativo in materia di autonomia differenziata - Proposta di deliberazione consiliare concernente: “Richiesta di indizione di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 150 del 28 giugno 2024 - Reg.Gen.n.1/Delib.ne Con.re”.

A deciderlo, oggi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a seguito della proposta presentata dalla Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Valeria Ciarambino (gruppo misto), dal Capogruppo del PD, Mario Casillo, di Azione-PER, Pasquale Di Fenza, dai consiglieri Corrado Matera (gruppo misto), Andrea Volpe (Psi), Fulvio Frezza (gruppo misto), Vincenzo Alaia (Italia Viva), Luigi Abbate (Campania Libera), Vittoria Lettieri e Diego Venanzoni del Gruppo De Luca Presidente".