De Luca: “Contro sindaci a Roma peggio delle manganellate agli studenti”

"La democrazia in Italia è a rischio, non ce ne rendiamo conto perchè stiamo banalizzando una serie di problemi. Abbiamo promosso una manifestazione a Roma con due obiettivi: il contrasto a questa idea di autonomia differenziata e la rivendicazione delle politiche di coesione per il Sud. Sono accadute cose gravissime, più gravi dei manganelli contro ragazzi assolutamente indifesi, che già è un fatto gravissimo. Ma dieci giorni prima è successo qualcosa che dal punto di vista simbolico è più grave: 500 sindaci con le fasce tricolori contrastati, buttati per aria, aggrediti, spintonati, sequestrati". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla tavola rotonda "L'Autonomia regionale differenziata, solidarietà e territori" nella Fondazione Banco di Napoli.

"Volevano impedire addirittura il passaggio per via del Corso - ha aggiunto De Luca - per andare semplicemente a portare una petizione. Quei sindaci hanno una legittimazione democratica più alta di tanti che governano l'Italia, hanno il voto diretto dei cittadini. Hanno trovato i portoni del governo chiusi e i cordini di polizia, hanno subito intimidazioni violente e illegittime. Un clima di repressione, in Italia non c'è l'abitudine di parlare chiaro. E mi è dispiaciuto non sentire parole di solidarietà per i sindaci, ma è stato anche un episodio di mistificazione comunicativa. Tutto il sistema informativo del nostro Paese ha nascosto l'oggetto della manifestazione più significativa e carica di valori simbolici. Tutto ridotto a caricatura, come spesso succede quando si tratta di Napoli e Campania".