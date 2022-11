Autonomia differenziata, Caso (M5S): "Bozza Calderoli prefigura il rischio di spaccare ancora di più in due il Paese"

“La bozza presentata da Calderoli prefigura l’ennesimo 'scempio' nei confronti delle regioni del Sud, andando ad aggravare lo storico e pesante divario, sociale ed economico, con quelle del Nord. L’ennesimo danno a milioni di italiani costretti a sentirsi ancora di più cittadini di serie B”. Ad affermarlo in una nota è il deputato napoletano del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, primo firmatario dell'interrogazione parlamentare sul tema dell'autonomia differenziata del gruppo pentastellato discussa nel corso del "question time" odierno a Montecitorio.

“La risposta del Governo in aula ha denotato una chiara intenzione di proseguire sulla scellerata via intrapresa”, prosegue Caso, che non nasconde tutte le sue perplessità sull'argomento: "Non si capisce come sia possibile che dinanzi alle urgenze del Paese il Ministro Calderoli non trovi di meglio che gettare nell’agone politico una questione così divisiva e complicata”.

Secondo Caso ”senza la preliminare individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), condizione necessaria per garantire a tutti gli italiani l'uniformità dei servizi su tutto il territorio, l’autonomia di Calderoli non farebbe altro che spaccare ancora di più in due il Paese”.