"Truffa politica ai danni del Sud": De Luca annuncia battaglia

“Siamo di fronte a un vero e proprio “Controrisorgimento”, che nega l’unità d’Italia e tradisce il Sud", sbotta Vincenzo De Luca, governatore della Campania e da sempre in prima linea nella battaglia contro l'autonomia differenziata disegnata dal Governo Meloni che nella giornata di ieri, 23 gennaio, ha avuto il via libera del Senato.

I Fondi prosciugati

"I primi atti del tradimento sono già presenti: il Fondo di perequazione per il Sud è stato prosciugato; i Fondi Sviluppo e Coesione sono bloccati al Sud, operativi al Nord; la vergognosa campagna di mistificazione sulle risorse reali trasferite al Sud e sull’efficienza amministrativa del Mezzogiorno, continua in maniera vergognosa per nascondere dietro dati falsi la secessione di fatto. Chi parla di “Nazione” sta tradendo l’Italia e calpestando il Sud".

Truffa politica ai danni del Sud

Indetta per domattina un'apposita conferenza stampa nel corso della quale il Governatore della Campania lancerà una campagna di mobilitazione a difesa del Sud e dell’unità nazionale: "Rilanceremo l’operazione-verità sui rapporti Nord-Sud - dichiara De Luca - e lanceremo la sfida sui temi dell’efficienza amministrativa. Proporremo, in questo clima di totale confusione le 5 questioni per le quali l’Autonomia differenziata spacca l’Italia, e configura una vera e propria truffa politica. Riproporremo la nostra alternativa all’autonomia: burocrazia zero e Italia unita. Proporremo anche iniziative sul piano legislativo e costituzionale per bloccare il disegno secessionista”.