Danneggiata l'auto dell'assessore comunale Gaudini: "Non so se si tratti di atto vandalico o di altro"

"Questa mattina ho ricevuto il buongiorno con la mia auto danneggiata da ignoti. Un gesto apparentemente senza senso. Non hanno sottratto nulla all’interno, né provato a rubare la macchina (anche perché poco appetibile per la sua 'vetustà'). Hanno solo fatto danni. Ho riflettuto prima di rendere pubblica questa vicenda che, se da un lato mi ha scosso, di certo non mi ha demotivato ad andare avanti nel mio impegno quotidiano. Non so quale sia la genesi, non so se si tratti di un "semplice" atto vandalico o di altro. Le indagini faranno il loro corso e mi auguro si possa fare piena luce sull’accaduto. So però che esiste ancora una minoranza nella nostra città, fin troppo rumorosa, che in questo ultimo periodo, complice la drammaticità del momento che stiamo vivendo, sta alzando la testa. Ma Napoli non è certamente questo". Così in un post su Facebook, l'assessore al trasporto pubblico e alla mobilità del Comune di Napoli, Marco Gaudini, ha raccontato quanto accaduto ai danni della sua automobile.

"La città per cui lavoro e mi batto ogni giorno non è quella che piacerebbe a questa minoranza. Qualcuno ha commentato 'quando accadono queste cose significa che stai facendo bene', io credo che queste cose non debbano accadere mai, a nessuno. Ringrazio tutti coloro che mi hanno testimoniato vicinanza e solidarietà. Un ringraziamento speciale voglio indirizzarlo ai Carabinieri e a tutte le forze di Polizia per il loro lavoro quotidiano e per il sostegno e la competenza dimostrate anche in questa occasione. Noi andiamo avanti e non ci fermiamo, mai!", ha concluso l'assessore comunale.