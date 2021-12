Aumento Irpef regionale, Schiano: “Tuteleremo i cittadini”

“Siamo pronti a tutelare i cittadini campani dalle decisioni prese dalla maggioranza in Consiglio Regionale come quella sull’addizionale Irpef presente nell’articolo 1 del Documento di economia e finanza per gli anni 2022-2024 della Regione Campania che avrà una ricaduta notevole per molte categorie che stanno cercando di risollevarsi. Sarebbe una beffa aumentare ancora di più le tasse in particolar modo in questo lungo periodo di pandemia da Covid, invece di usare più rigore sulle spese non necessarie.

Insieme a colleghi del centrodestra cercheremo di salvaguardare e difendere i contribuenti con tutte le nostre forze e tutti gli strumenti a disposizione”. Lo dichiara Michele Schiano di Visconti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale.