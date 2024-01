Musei, Sangiuliano contro chi critica l'aumento dei biglietti: "È resistenza demagogica"

Lavorare per la "corretta gestione economica dei musei" per "finanziare numerose iniziative" nell'ambito della gestione dei poli museali e del patrimonio cultura. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha esposto il suo punto di vista in un intervento alla trasmissione 'Mattino Cinque' in onda su Canale 5, in cui ha parlato anche del Mann.

"Stiamo raddoppiando la Pinacoteca di Brera con Palazzo Citterio, stiamo raddoppiando il museo archeologico nazionale di Napoli con l'ex Albergo dei Poveri, stiamo raddoppiando gli Uffizi con le due Ville Medicee di Carreggi e Montelupo Fiorentino", ha detto infatti Sangiuliano che si è soffermato anche sulla resistenza riscontrata all'idea di aumentare il biglietto d'ingresso ai musei.

"C'è una resistenza ideologica e anche demagogica - ha affermato Sangiuliano a proposito dell'aumento dei biglietti - perché se noi non facessimo pagare in assoluto i musei, poi dovremmo togliere queste entrate dal bilancio dello Stato e farle ricadere sulla fiscalità generale. Quindi il biglietto che non paga il miliardario americano che viene a Roma e spende ventimila dollari per il soggiorno con la sua famiglia, lo faremmo ricadere sull'operaio italiano. E questo francamente non mi sembra giusto".