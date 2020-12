Gli auguri di fine anno del sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "E' difficile trovare le parole per descrivere un anno così orribile. La città è ferita anche in questi giorni che solitamente sarebbero di festa. Con il vaccino vediamo la fine del tunnel e possiamo sperare in un 2021 migliore per tutti noi. Napoli saprà rialzarsi".