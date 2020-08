"Sosteniamo due candidati. Si tratta di condivisione politica": bufera sulla sindaca di Sant'Antonio Abate

Una nota audio diffusa da PolisNews, riguardante la sindaca di Sant'Antonio Abate Ilaria Abagnale, ha scatenato diverse polemiche. La sindaca parla di "condivisione politica" e cerca quindi di mettere in chiaro quali sono le sue scelte per le regionali, soffermandosi in particolare sul ruolo della candidata Lucia Fortini. "Il vostro sindaco vuole portare traguardi per la città, non ambisco ad altro", spiega Abagnale. "Sosterremo due persone. Io oggi pago la rata. Ho preso impegni in Regione, per l'impegno che hanno profuso nie nostri confronti".

La risposta di Lucia Fortini

“In relazione all’audio della sindaca di Sant’Antonio Abate che circola su alcuni siti di informazione, ho chiesto di pubblicarne la versione integrale. A causa dei toni diffamatori che la vicenda sta assumendo, mi riservo di espormi in prima persona esercitando una tempestiva azione legale a tutela della mia persona, del lavoro svolto e dell’amministrazione che ho rappresentato”, spiega Fortini, candidata con De Luca Presidente e attuale assessore all'Istruzione.