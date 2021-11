De Luca: "Niente navigator in Campania. Nei centri per l'impiego i nostri nuovi assunti"

"Avendo fatto nei sei mesi che abbiamo alle spalle concorsi per 5 figure professionali, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia - e per questo ringrazio i membri delle commissioni e i nostri uffici per il lavoro straordinario fatto - e avendo assunto 640 persone, i nostri centri per l’impiego non avranno bisogno dei navigator. Non li abbiamo chiesti e non li chiederemo i navigator. Chiarisco che i cosiddetti navigator potevano partecipare ai concorsi che abbiamo fatto in questi mesi. Se qualcuno lo ha fatto e l’ha vinto andrà a lavorare a tempo indeterminato nei centri per l’impiego. I navigator hanno partecipato a un bando pubblicato nell’aprile 2019 che prevedeva un’unica prova con un test a risposta multipla: una selezione molto “particolare”. Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato, invece, al concorso della Regione Campania per i centri per l’impiego hanno fatto prove scritte, prove orali e hanno superato selezioni rigorose, facendo, quindi, concorsi come prevede la legge. Non selezioni fantasiose. Dunque, per quello che ci riguarda lavoreranno nei centri per l’impiego i giovani che hanno partecipato ai concorsi pubblici della Regione", ha dichiarato ieri in diretta Facebook il Governatore De Luca, rilanciando oggi sulla sua pagina Facebook il video in cui ha parlato dei navigator voluti dal governo Conte.