Nuove assunzioni in Asia, Manfredi: "Il bando entro il 25 giugno"

Sarà pubblicato entro il prossimo 25 giugno il bando per le nuove assunzioni in Asia Napoli, l'azienda cittadina incaricata della raccolta e gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene ambientale. Ad annunciarlo è stato nelle ultime ore il sindaco Gaetano Manfredi con un post sui social.

"Nuove assunzioni in Asia, entro il 25 giugno sarà pubblicato il nuovo bando. Potremo finalmente avere maggiore personale e migliorare la pulizia in ogni quartiere. In questi mesi abbiamo svolto un ruolo di sollecitazione costante nei confronti di Asia, segnalando le situazioni più critiche sia sul fronte della pulizia sia della raccolta. Il nostro impegno, nell'aumentare le risorse umane e riorganizzare il servizio, c'è", scrive il primo cittadino partenopeo.

"I napoletani amano e rispettano questa città, sono certo che collaboreranno. Senza questa alleanza e questo obiettivo comune tra la città e le istituzioni non avremo mai una città pulita", conclude Manfredi.

Proprio nei giorni scorsi l'Asia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che la pubblicazione del bando avverrà sul portale istituzionale dell'azienda. Il bando indicherà i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda, che dovrà essere inoltrata solo ed esclusivamente compilando l'apposito modulo online.