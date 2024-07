Rc Auto, Sergio Costa: "Ingiusti i prezzi praticati a Napoli"

I prezzi delle assicurazioni a Napoli sono ingiusti e vanno riformulati. Lo afferma Sergio Costa, vicepresidente della Camera e nome forte del Movimento 5 Stelle. Domani, l'ex ministro parteciperà al convegno di presentazione del libro 'La cultura della legalità. Ottanta voglia di vivere' del presidente dell’automobile club Napoli, Antonio Coppola (presso il salone dei busti di Castel Capuano). Al centro del suo intervento il tema delle assicurazioni.

“Secondo i dati Ivass i prezzi delle assicurazioni obbligatorie per auto, moto e ciclomotori sono estremamente eterogenee: le province di Napoli, Prato e Caserta sono oltre la media nazionale (anche di quasi 200 euro in più) - sostiene- Assicurare per la prima volta un’auto di media cilindrata per un giovane può costare anche 2000 euro all'anno. Questo incide significativamente sulla vita delle famiglie già alle prese con salari in discesa, e costi della vita sempre più alti. È necessario che Ania, associazioni di consumatori, Invass, Aci convochino un tavolo per trovare una soluzione a favore dei cittadini".

"La sinistrosità elevata di alcune province non deve penalizzare i cittadini che non ne fanno e che pagano anche per quelli che non si comportano adeguatamente. Serve un’unica banca dati che incroci le assicurazioni e le cause per sinistri. Inclusi dati quali i testimoni di ogni sinistro, i risultati e le responsabilità degli incidenti, ecc... A questo punto occorre una premialità incrementale geometrica per ogni anno senza incidentalità. Ma sono numerose le vie che si possono percorrere per eliminare questa ingiustizia geografica. Per questo domani proporrò di affrontare tale questione assieme per depositare, nelle prossime settimane, una proposta di legge costruita assieme a tutti i soggetti interessati. L'assicurazione obbligatoria dei veicoli è giusta, ma deve essere equa e sostenibile per i cittadini. Specialmente i più fragili”, conclude Costa.