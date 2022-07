X Municipalità, il presidente nomina due degli assessori per la nuova giunta

Trova il suo posto un'altra piccola tessera del puzzle giunte municipali napoletane, ancora incompleto - a causa di dissidi nella maggioranza di Gaetano Manfredi - nonostante siano oramai trascorsi 9 mesi dalle elezioni.

Sono infatti stati nominati due nuovi assessori, questi relativi alla giunta della X Municipalità di Bagnoli e Fuorigrotta, giunta alla quale a questo punto mancano un terzo assessore ed il vicepresidente.

Il decreto del presidente della municipalità Carmine Sangiovanni stabilisce infatti Giovanni Banco, nato a Roma e classe 1974, come assessore a Mercati, Commercio. Artigianato, Politiche del lavoro e Tutela dei lavoratori; e Concetta Guazzo, classe 1993, come invece assessore a Scuola ed educazione, Integrazione scolastica, Evasione scolastica, Cultura - eventi culturali, Biblioteche, Pari opportunità, Politiche per la famiglia, Politiche giovanili, Politiche per il recupero delle radici storiche del territorio.