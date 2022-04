L'assessora comunale Marciani denuncia aggressione in un centro giovanile: "Spavento e stupore"

L'assessora comunale alle politiche giovanili e al lavoro, Chiara Marciani, ha presentato denuncia per un'aggressione in un centro giovanile che si trova nella zona del Centro storico di Napoli, nei pressi del parco Ventaglieri. L'assessora e le persone che erano con lei, tutte donne, non hanno riportato danni fisici.

"Devo dire che stanotte non ho dormito - ha raccontato Chiara Marciani all'Ansa - tanto spavento e anche stupore perché non ci saremmo mai aspettate un'aggressione simile in un luogo che, per le sue funzioni, dovrebbe essere accogliente".

L'assessora comunale alle politiche giovanili ha riferito che all'arrivo "non abbiamo trovato i referenti del centro, ma un gruppo di persone che si stavano occupando della raccolta di beni per i profughi. Noi, sottolineando che si trattava di un'opera meritevole, abbiamo chiesto se e che tipo di attività si svolgono per i giovani. Ci è stato risposto che si fa il dopo scuola ma alle nostre osservazioni rispetto all'assenza di tavoli, quest'uomo ha iniziato a inveire scagliandoci contro le sedie e rivolgendoci minacce".

Manfredi: "Episodio molto spiacevole"

"Sicuramente è un episodio molto spiacevole. E' chiaro che i temi della legalità sono molto importanti e dell'uso appropriato degli spazi pubblici che debbono essere messi a disposizione dei cittadini. Su questo noi andremo avanti perchè è un tema fondamentale e che riguarda proprio i principi democratici". Questo il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Amato: "Aggressione a Marciani dimostra quale malessere Napoli viva"

La presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato ha espresso, anche a nome dell'assise cittadina, piena solidarietà all’assessora alle politiche giovanili e al lavoro Chiara Marciani che, nella giornata di ieri, è stata aggredita nel corso di una visita presso un centro giovanile: "L’aggressione subita da Chiara Marciani ieri dimostra, se ce ne fosse bisogno, quale malessere Napoli viva e l’urgenza di mettere al più presto a disposizione della città le risorse e le politiche necessarie per la sua rinascita. Resta inteso che è inammissibile che una donna delle istituzioni venga aggredita e minacciata nell’esercizio delle sue funzioni mentre visita un luogo che dovrebbe essere di accoglienza e inclusione per i giovani. Ogni forma di violenza è da condannare", ha affermato la presidente Amato.

Musto: "Totale solidarietà all'assessore Marciani"

"Totale solidarietà all'assessore Chiara Marciani come uomo e presidente della commissione, rispetto all'increscioso episodio capitatole ieri in un centro giovanile di Napoli. Condanno, come sempre, ogni atto intimidatorio, atteggiamento violento o rabbia verbale nei confronti di una donna, e delle istituzioni in generale, che diviene bersaglio di gente senza educazione e rispetto. A lei va il mio personale appoggio per il lavoro delicato e prezioso che svolge. Stiamo cercando tutti, con il sindaco Gaetano Manfredi, di riportare aria nuova e nuova linfa per questa città che amiamo. Serve coesione, unione di intenti e dialogo con chi vuole farlo, per costruire e non demolire. Atti del genere non vanno in questa direzione e mi auguro di non doverne più commentare". Così in un post sui social il presidente della Commissione consiliare comunale politiche giovanili e lavoro Luigi Musto.