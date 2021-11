Mancuso (ass. Ambiente): "Asìa è in buona salute. Lavoriamo per nuove assunzioni"

“Questa è una città che soffre di tanti mali. Questa sfiducia e questa esasperazione per il mancato controllo, per la mancata pulizia, determina reazioni violente ed esasperate". Così Paolo Mancuso, assessore all’Ambiente del Comune di Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Barba&Capelli".

"L’ASIA è in buona salute. Produce utili per la città. Sicuramente sull’insufficienza dei dirigenti è un dato. E' un problema che dovrebbero essere risolto a giorni. Si sta lavorando per tre nuovi dirigenti. Abbiamo circa 400 disponibilità di assunzione. Per questo ci vuole qualche tempo e ci si sta lavorando. Ci sono le risorse e sono in bilancio. Vogliamo utilizzarle immediatamente", ha aggiunto l'assessore comunale parlando della partecipata.

Sulla situazione del bilancio del Comune di Napoli, infine, Mancuso ha aggiunto: "Io credo sia molto più stimolante dire che in questo contesto riusciamo a fare cose che altri non sono riusciti a fare. Credo che le cose si possano fare e sono importanti. Parlo di riconversione ecologica sul versante dell’ecosostenibilità. È su questo versante che la città soffre, soprattutto, in alcune zone della città”.