"Nell'arco di 11 mesi si è proceduto all'assunzione di tutte le unità previste per il triennio fino al 2025, 500 persone, ai quali si affiancano 100 autisti e 20 manutentori. Nel 2024 è previsto un ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso con 72 nuovi ingressi, mentre il programma delle uscite per i pensionamenti è di 140 unità". Così Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asìa e Benino Maddaluno capo delle risorse umane della società in house interamente controllata dal Comune di Napoli incaricata della gestione dei rifiuti.

I due dirigenti sono intervenuti nel corso di un confronto con la commissione Ambiente del Comune di Napoli, presieduta da Carlo Migliaccio. Sul tavolo della discussione il piano di organizzazione dell'azienda e delle prospettive assunzionali per il 2024.

Per migliorare il servizio, ha chiarito Ruggiero, non basta però il personale. E per questo ha annunciato un nuovo piano di organizzazione per migliorare la raccolta e il decoro della città e aumentare la quota della differenziata, che a fine anno raggiungerà - dice - il 43%. Per aumentarla, prosegue ancora l'amministratore unico, occorre "migliorare il recupero della frazione organica, rivedere la distribuzione delle attrezzature sul territorio, eliminando i cassonetti aperti e aumentando il numero di quelli chiusi distinti per frazioni di differenziata, e incrementare la raccolta porta a porta".

Anche sul fronte dei controlli è prevista una stretta, per evitare i danni causati dal mancato rispetto degli orari di conferimento, con l'ingresso in attività di 20 ispettori ambientali entro fine anno e di ulteriori 20 l'anno prossimo. L'intento, ha sottolineato Ruggiero, è fare di Asìa "un'azienda di qualità, affiancando agli investimenti sulle risorse umane quelli strumentali e strutturali, come i nuovi impianti per la raccolta della carta e del cartone e degli ingombranti e l'avvio dei lavori per il biodigestore a Napoli est". Si attende, invece, ha ricordato, la legge di bilancio per definire un eventuale piano di espansione che incentivi le uscite e consenta di effettuare ulteriori innesti di personale più giovane, abbassando così la soglia media attuale che supera i 50 anni.

Le reazioni in commissione

Sul piano i consiglieri e membri della commissione hanno espresso pareri discordanti. Se per Toti Lange (Misto) sono evidenti i miglioramenti della pulizia del centro storico, per Rosario Andreozzi (Napoli Solidale Europa Verde Difendi La Città) molte sono le perplessità sul piano industriale che non risponde ai bisogni della città e a una corretta raccolta differenziata, "con miglioramenti visibili soprattutto nel centro storico, mentre le periferie scontano ancora grandi difficoltà". Infine, Andreozzi ha poi proposto un incontro della commissione dedicato ad approfondire il tema del rischio esternalizzazione dei servizi di igiene urbana e del progetto di ampliamento del termovalorizzatore, ribadendo la linea già espressa dall'amministrazione Manfredi a favore del controllo pubblico del settore.