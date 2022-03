Manfredi: "Favoriremo l'intervento di mecenati per recuperare il patrimonio culturale di Napoli"

"Credo che l'utilizzo dell'Art bonus sia estremamente importante. Noi abbiamo un patrimonio culturale nella nostra città che è uno dei più grandi del mondo, che è fatto di tanti monumenti famosissimi ma anche di un patrimonio minore, allo stesso modo importante". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel corso di un'intervista rilasciata a Rai Parlamento, ha parlato dell'utilizzo dell'art bonus per valorizzare l'immenso patrimonio artistico-culturale della città partenopea.

"L'intervento dei privati, attraverso lo strumento dell'Art bonus, può consentire di dare una risposta ai tanti bisogni di conservazione e valorizzazione che altrimenti, con il solo utilizzo delle risorse pubbliche, sarebbero impossibili da soddisfare. Noi stiamo lavorando come Comune e come giunta per favorire, attraverso l'Art bonus, l'intervento di mecenati che possano aiutarci nel recupero dello straordinario patrimonio culturale della città", ha spiegato il primo cittadino.

Cos'è l'Art bonus

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in legge n. 106 del 29/07/2014 e successive modifiche e integrazioni, è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.