Morte Arnaldo Forlani, il ricordo di Antonio Pannone: "Autorevole protagonista della prima Repubblica"

Il mondo della politica italiana è in lutto per la scomparsa di Arnaldo Forlani. L'ex presidente del Consiglio, ex ministro ed ex segretario della Democrazia Cristiana, si è spento a Roma nelle scorse ore all'età di 97 anni.

Tanti i ricordi di uno degli attori principali della scena politica italiana negli anni '70 e '80. Tra questi anche quello del sindaco di Afragola Antonio Pannone.

"Forlani è stato un autorevole protagonista della prima Repubblica e ha servito le istituzioni con autentico spirito di dedizione, proponendosi come acuto interprete del cattolicesimo politico, coerente propugnatore dei valori costituzionali e repubblicani e fermo sostenitore del ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea e nel consolidamento dell’alleanza atlantica", scrive Pannone in un post social.