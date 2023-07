Consiglio comunale, assestamento bilancio approvato

La delibera sull'assestamento di bilancio, illustrata dall'assessore competente Pier Paolo Baretta, è stata approvata dal Consiglio comunale di Napoli per appello nominale con 22 voti favorevoli. Si sono espressi contro Salvatore Guangi, Iris Savastano e Bianca Maria D'Angelo di Forza Italia, e si è astenuto Toti Lange (Gruppo Misto).

Durante la discussione degli ordini del giorno, quando è stato messo in votazione il primo - a firma della consigliera Bianca Maria d'Angelo e relativo alla gestione del territorio per la prevenzione dei rischi, a tutela della pubblica incolumità e del benessere della collettività amministrativa - la seduta è stata sciolta per mancanza del numero legale, essendo presenti in aula 18 consiglieri.