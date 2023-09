Lutto nel mondo della politica: addio all'ex sindaco e avvocato di fama internazionale

Lutto nel mondo della politica e dell'avvocatura. Si è spento l'ex sindaco di Bacoli e avvocato di fama internazionale, Antonio Coppola.

L'attuale sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, ha voluto ricordare Coppola con un lungo post sui social e ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali: "Ci lascia l’avvocato Antonio Coppola, sindaco di Bacoli dal 2002 al 2004 e dal 2005 al 2009. Avvocato di fama internazionale, noto in tutta Italia ed oltre. Resterà nei ricordi di tutti i bacolesi, per il suo impegno come Sindaco. Un Sindaco energico, mai anonimo, presente su tutto. Un sindaco decisionista. Mai banale, mai retorico. Ma chiaro, diretto. Ha iniziato a rappresentare la nostra terra da giovanissimo consigliere comunale. E poi da primo cittadino. Grazie a lui, sono accadute tante cose. Grazie a lui abbiamo uno stemma, frutto di un concorso pubblico di idee, riconosciuto dall’Araldica ufficiale. Grazie a lui il nostro Comune ha ricevuto il titolo di 'città'. Grazie a lui sono stati avviati tanti ed importanti lavori pubblici. Piste ciclabili, piazze. È stato antesignano precursore di un’idea diversa del nostro paese, proiettata alla riconversione di aree economicamente depresse in occasione di sviluppo turistico. Resterà un vanto per la nostra terra, per le sue numerosi e celebri attività di avvocato penalista. Tra i migliori in Italia. È stato tantissime cose Antonio Coppola. Tra queste, fu anche un ottimo giocatore di calcio dilettantistico, militando in numerose squadre del territorio bacolese e flegreo. Un pezzo di storia per il nostro paese. Ho ritenuto pertanto doveroso, certo di interpretare il sentitamente popolare, proclamare il lutto cittadino. In occasione dei funerali, Bacoli ricorderà il Sindaco Antonio Coppola con le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici, il portone del Municipio chiuso a metà, le serrande delle attività commerciali abbassate. Ed il gonfalone della Città di Bacoli, in chiesa. Le esequie, su volontà del compianto sindaco, e della famiglia, si terranno presso la Chiesa Santa Maria del Riposo di Baia. Ore 15:00, arriverà il feretro in parrocchia. Ore 15:30, inizierà la messa. Proprio bei giorni in cui Baia celebra la Sua Santa Patrona. Il lutto cittadino sarà quindi in vigore nella giornata di domani, 2 settembre 2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Ho chiamato il figlio, l’avvocato Enrico Coppola, rappresentando, a lui ed a tutta la famiglia, tutto il cordoglio della città di Bacoli".

"Porterò con me un ricordo molto affettuoso del sindaco. È stato l’uomo a cui ho affidato il mio primo voto elettorale, appena maggiorenne. Un vento di speranza, di cambiamento. È stato il primo sindaco con cui ho avuto modo di condividere azioni e di avviare anche accese dialettiche. Mi è capitato anche di confrontarmi animosamente. Ma con Coppola, tutto sommato, era occasione di crescita anche litigare. Resteranno memorabili molti dei suoi interventi in Consiglio Comunale. Pubblico due foto. Entrambe scattate in occasione della mia proclamazione a Sindaco di Bacoli, nel 2015. Mi onorò della sua presenza, in Villa Comunale. E, dal palco, ebbe a dire parole molto affettuose. Di stima, reciproca. Amava Bacoli, visceralmente. Nel 2019, non riuscì ad esserci. Perché già fisicamente più fragile. Solo nel fisico. Mai nel ragionamento. Lucido, fino alla fine. Più volte mi ha chiamato in questi anni per condividere soddisfazione per le azioni positive che abbiamo realizzato per la nostra città. I suoi complimenti sono sempre stati motivo di grande orgoglio. L’ultima chiamata, pochi giorni fa. Conserverò con emozione le sue parole", ha concluso Della Ragione.