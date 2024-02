Anm privatizzata? Forza Italia: "Incidete sulla dirigenza dell'azienda"

Forza Italia ha votato sì all’ordine del giorno per mantenere Anm in House.

"Come già espresso in consiglio comunale ieri, è per noi fondamentale che l’azienda napoletana di trasporto rimanga in house al Comune di Napoli. Crediamo che sia il Comune a doversi impegnare e a gestirla come un’azienda fondamentale per la crescita della città, con efficienza, programmazione e strategie volte al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. Qualora non ci fossero i presupposti per garantire il livello dei servizi, quest’amministrazione dovrà incidere opportunamente sulla dirigenza dell’azienda".

E' la dichiarazione dei consiglieri comunali di Forza Italia Napoli Salvatore Guangi Iris Savastano sulla possibile privatizzazione di Anm.