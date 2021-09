"Napoli a misura dei giovani, investire su scuola e lavoro"

"Io che provengo dal mondo delle imprese, posso affermare con forza e convinzione che la vera risorsa di Napoli sono i giovani. Lo noto nel mio lavoro, dove tanti giovani hanno voglia di fare e l'entusiasmo di fare meglio di qualsiasi altro coetaneo che vive in altre città anche più sviluppate. Per questo motivo, posso affermare con forza, che le aziende verranno a Napoli, proprio per poter investire anche su un materiale umano talentuoso e volenteroso, tanto da creare una “New Generation Academy”. Così Andrea Angrisani, candidato consigliere comunale di Napoli per la lista "Manfredi Sindaco", nel corso dell'incontro con il candidato Sindaco Gaetano Manfredi e il movimento "Arrevotiamo" guidato di Davide D'Errico con l'obiettivo è Manfredi ha fatto sue le proposte nell’ottica di costruire “la città dei giovani, della vivibilità e della legalità prendendo a modello i tanti esempi positivi”. Per far si che si possa arrivare a tale traguardo, la candidata a consigliere comunale Amanda Russo pone una particolare attenzione su "misure amministrative coraggiose per sottrarre terreno ai clan e restituire opportunità ai giovani e ai bambini della città con un patto educativo per azzerare la dispersione scolastica, oltre ad offrire più luoghi di incontro, di aggregazione e confronto culturale". Nel corso dell'iniziativa è stato consegnato all'ex Ministro e Rettore della Federico II, il manifesto delle Politiche Giovanili per Napoli dal titolo "Torna uagliò!".

A realizzare il Manifesto sono stati decine di giovani professionisti, professori universitari e manager, tra cui Andrea Angrisani e Amanda Russo, entrambi candidati per il Movimento nella lista di diretta emanazione del candidato Sindaco.