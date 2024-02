De Luca ancora su Meloni: "Quell'andate a lavorare insulto con tono di razzismo"

"Andate a lavorare? Ma come ti permetti, razza di... Questo è stato l'insulto vero, detto anche con un tono di razzismo. Siamo andati lì esattamente per lavorare, per avere le risorse e aprire i cantieri. Il primo insulto, la prima offesa lo abbiamo avuto noi lì, e non abbiamo reagito. Non si è mai visto in Italia uno spintonamento, un blocco di 500 sindaci che avevano fatto 4 ore di pullman per andare a Roma. Sugli organi d'informazione non si è parlato dei due obiettivi per cui eravamo andati a manifestare, cioè contro l'autonomia differenziata e per sbloccare i fondi sviluppo e coesione. Il problema sui giornali era di galateo. Alla sindaca di Arzano hanno detto di togliersi la fascia per passare in via del Corso. Questa è gente che non sa cos'è la democrazia. Abbiamo subito una censura esplicita, mica i giornali hanno raccontato i motivi per cui eravamo lì, hanno raccontato le scemenze, il gossip, le caricature. Quando si parla di Napoli e della Campania tutto diventa caricatura". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a un convegno organizzato da Its Academy Manifattura Meccanica nella Mostra d'Oltremare di Napoli, tornando sulla manifestazione organizzata dalla Regione a Roma lo scorso 16 febbraio alla quale hanno partecipato numerosi sindaci della Campania.

Fondi negati

"Meloni era in viaggio per la Grecia. Ci siamo incontrati all'aeroporto di Capodichino e le ho detto: ma hai capito che ci sono 20 miliardi di euro che non immettiamo nell'economia italiana? La prima a farsi male, sei tu, il primo danno lo stai creando all'economia italiana, non a me. Lei: sì, no, ma vedremo, Fitto sta facendo un lavoro... Io ho detto Fitto che non capisce niente. Quando faceva il presidente della Regione non spendeva un euro. Tant'è vero che è stato poi sconfitto da Vendola, che non è un gladiatore, ma rispetto a lui sembrava Camillo Benso di Cavour", prosegue.

Sardegna

"Siamo contenti che Alessandra Todde in Sardegna abbia già i fondi di sviluppo e coesione, noi continueremo la battaglia per la Campania". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Napoli a margine di un convegno, tornando sui Fondi Sviluppo e coesione ancora non sbloccati per la Campania. "Ovviamente l'accordo - ha aggiunto - è stato firmato prima perché questi non sanno che cosa sono le regole elementari di correttezza democratica e istituzionale", conclude De Luca.