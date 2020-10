Amendola: "Io sindaco di Napoli? Mi impegno quotidianamente da ministro per la città e continuerò a farlo"

"I candidati sindaci si scelgono nelle città tra gruppi dirigenti e ascoltando i bisogno dei dirigenti locali e delle persone". Così il Ministro agli Affari europei Enzo Amendola ha parlato delle Amministrative 2021 nei grandi comuni italiani nel corso di un'intervista rilasciata a Rainews24 per la trasmissione "Studio24".

Il nome di Amendola è circolato più volte negli ultimi mesi come possibile candidato a sindaco di Napoli a capo di una coalizione di centro-sinistra con eventualmente anche il sostegno del Movimento 5 Stelle: "Io candidato sindaco di Napoli? Mi impegno quotidianamente su Napoli, vado spesso, c'è molto da lavorare, per esempio sulla programmazione dei fondi del bilancio del 'next generation', ci sono risorse importanti per il Mezzogiorno per sviluppare progetti nuovi. Quello è il mio impegno e quello continuerò a fare. Penso che in politica ognuno deve fare con disciplina e onore quello che è chiamato a fare. Io cerco di svolgere al meglio la mia funzione da Ministro e quello devo fare".