Comunali Napoli 2021, Calenda: "Il Pd candidi Amendola e noi lo sosterremo"

Carlo Calenda ripropone il nome di Vincenzo Amendola, attuale sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari Europei del governo Draghi, come candidato sindaco alle elezioni Comunali di Napoli per la coalizione di centrosinistra.

Il leader di Azione, via Twitter, ha detto la sua sulla corsa alla successione di Luigi de Magistris: "Ma se, tanto per cambiare, a Napoli, il Pd invece di farsi imporre un candidato dai 5S scegliesse una persona in gamba come Amendola? Noi saremmo pronti a sostenerlo. Un po’ di coraggio ragazzi".

Con una nota diffusa nei mesi scorsi, a firma del coordinatore cittadino Marcello Tortora, Azione aveva annunciato la sua intenzione di dialogare con forze riformiste, ma non con il Movimento 5 Stelle per la partita delle comunali nel capoluogo campano.