L'ultima accusa al Natale di Manfredi: "Il sindaco ha dimenticato il presepe"

Non sono terminate con l'accensione in extremis delle luminarie natalizie, in gran parte della città, le polemiche sull'impreparazione a questo Natale che le opposizioni stanno imputando alla maggioranza del sindaco Gaetano Manfredi.

"Ieri l’amministrazione Manfredi ha presentato la rassegna “Altri Natali”, con ben 12 giorni di ritardo rispetto all’inizio della stessa prevista per l’8 dicembre", inizia il comunicato odierno dei consiglieri comunali di Forza Italia Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi.

"È un modo bizzarro di fare promozione e comunicazione dei prodotti, diremmo quasi un caso da studiare - ironizzano ancora i forzisti - Ad un’analisi più attenta della rassegna si nota una grande assenza: il Presepe e, trattandosi del Natale, ci meraviglia non poco la questione. A questo punto, ci chiediamo se l’hanno dimenticato o volutamente pensano di politicizzare anche il più grande simbolo del Natale di Napoli? La nostra è una città dalla grande tradizione religiosa e artigianale, una dimenticanza del genere non può essere casuale. Chiediamo a questo punto al sindaco di fare retromarcia immediatamente, valorizzando il presepe nella sua funzione artistica, religiosa e artigianale".